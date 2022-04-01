Владислав Третьяк: «Как-то спросили: «Хочешь стать президентом Международной федерации хоккея?» Я честно ответил: «Нет»

Величайший вратарь в истории нашего хоккея, а сейчас президент ФХР Владислав Третьяк, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему никогда не хотел возглавить ИИХФ.

— Сколько иностранных языков знаете?

— Один — английский. Правда, не настолько хорошо, чтобы вести конгресс ИИХФ. Меня как-то спросили: «Хочешь стать президентом Международной федерации хоккея?» Я абсолютно честно ответил: «Нет».

— Почему?

— Для этого нужно знать английский как родной. Я восемь лет входил в совет ИИХФ. Там со мной всегда был синхронный переводчик. Потому что на таких заседаниях ни единого слова нельзя упустить.