«Трактор» победил «Сибирь» на турнире в Магнитогорске

«Трактор» встречался с «Сибирью» в матче мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Встреча закончился со счетом 2:1 в пользу команды из Челябинска.

Решающая шайба на счету нападающего «Трактор» Егора Бабенко.

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Мемориал И. Ромазана

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Седлак — 1 (бол., Гика), 3:13 — 1:0. Бабенко — 2, 47:30 — 2:0. Лофквист — 2 (Руохомаа, Первушин), 58:52 — 2:1.

Вратари: Демченко (Федотов, 29:30) — Сятери (57:28 — 58:52, 58:57).

Броски: 22 (6+7+9) — 24 (7+4+13).

Судьи: Бирин, Бондарь.

23 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».