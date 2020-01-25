«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом полуфинале «Кубка Легенд»

В первом матче VI «Кубка Легенд» победу одержал действующий обладатель трофея — московский «Спартак».

«Крылья Советов» открыли счет в матче уже на 44-й секунде матча, однако затем «Спартак» переломил ход встречи в свою пользу. Дублями в составе победителей отметились Виталий Прохоров и Игорь Мишуков. Красно-белые одержали волевую победу со счетом 7:4.

«Спартак» вышел в финал турнира, который будет сыгран 26 января. Начало матча в 16:00.