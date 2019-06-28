Сергачев рассказал, почему сборная России проиграла Финляндии на чемпионате мира-2019

Защитник "Тампы"​ и сборной России Михаил Сергачев в интервью "СЭ" рассказал о впечатлениях от чемпионата мира в Словакии, а также поделился мнением о проигранном полуфинальном матче с Финляндией​ (0:1).

– Чем больше всего запомнится для вас первый турнир во взрослой сборной?

– Даже не играми или голами. У нас в этом году собралась реально сильная команда. Отличные лидеры, которые сразу сказали, чтоб мы не переживали: что все будет в порядке. Просто в той игре нам нужно было забивать, а мы этого не сделали. Если бы удалось – все пошло бы по-другому. У нас был сплоченный, дружный коллектив. Приехали и суперзвезды, и простые игроки типа меня. Неважно, из НХЛ ты или из КХЛ – мы все стали одним целым, командой. Теперь продолжаем общаться. Это запомнится мне больше всего. Также была прекрасная атмосфера и организация. Федерация сделала для нас все: лучшая раздевалка, лучший отель – все было на высшем уровне.

– Можете назвать матч с американцами лучшим для сборной России?

– Период со шведами был лучший в истории (смеется). Хорошо сыграли в группе с чехами и швейцарцами. А с американцами я в конце напарил.

– Зато забили гол.

– От конька отлетело, просто повезло. Но мы переволновались в конце – и им удалось забить.

– Чего не хватило нашей сборной в полуфинальном матче с Финляндией на чемпионате мира?

– Финны очень хорошо играли в обороне: давали нам очень мало пространства, хотя матч был на большой площадке. Они боролись за каждый сантиметр, поэтому у них все и получилось. Мы думали, что играть с ними будет легче, но все вышло иначе – результат налицо. Нужно было где-то подольше подержать шайбу, вынудить финнов отойти от своей тактики, раскидать их по углам, но у нас не хватило терпения. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

Полностью интервью Михаила Сергачева – здесь