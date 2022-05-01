Сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче в Туле

Сборная России по хоккею обыграла Белоруссию в выставочном матче в Туле. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Шайбы в составе российской команды забросили Никита Тертышный, Федор Свечков и Марат Хайруллин, который оформил дубль.

Отметим, что еще один гол забил голкипер российской команды Дмитрий Николаев, который поразил пустые ворота соперника в концовке встречи.

Повторная игра пройдет также в Туле 2 мая.

Хоккей

Товарищеский матч

Россия — Белоруссия — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Тертышный — 1 (Савиков, Хайруллин), 5:58 — 1:0. Чезганов — 1 (бол., Еременко, Кодола), 23:46 — 1:1. Хайруллин — 1 (Мисюль, Чибриков), 24:44 — 2:1. Сотишвили — 1 (Литвинов, Игнатенко), 32:56 — 2:2. Свечков — 1, 50:15 — 3:2. Николаев — 1 (п.в.), 57:51 — 4:2. Хайруллин — 2 (п.в.), 58:57 — 5:2.

Вратари: Николаев (Третьяк, 57:52) — Кульбаков (57:47 — 57:56, 58:09 — 58:57).

Штраф: 10 — 6.

Судьи: Беляев, Бирин.

1 мая. Тула. Ледовый дворец. 2998 зрителей.