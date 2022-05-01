Ротенберг объяснил выбор молодых игроков в состав сборной России на товарищеские матчи

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил состав российской национальной команды, собранный на товарищеские встречи с командой Белоруссии.

— Было принято решение, что в сборной сыграют молодые ребята. Почему без звезд КХЛ и именно молодежке доверено такое право?

— Вчера только был финал. Наверное, было бы тяжело играть после финала. Собраны ребята, которые имеют огромные перспективы. Это лучшие игроки в мире. Они очень высоко задрафтованы. Тем не менее, они играют в России и хотят здесь остаться. Поэтому такая команда, хоккей будущего. Это лучшие игроки сейчас в своем возрасте, поэтому сейчас важно проверить всех, посмотреть, как они сыграют на этом уровне. Не дав им возможность сыграть, мы никогда не узнаем, как они будут выглядеть, поэтому посмотрим игру и дальше будет пища для размышлений.

— Хотелось бы спросить о будущем Сергея Зубова. Эти матчи скажутся на том, будет он руководить сборной или нет?

— Ну, как сказал Владислав Александрович, у сборной всегда только одна задача — побеждать. Поэтому сейчас смотрим матчи. У нас игры сейчас здесь, у нас замечательный дворец. Когда он строился, когда «Газпром» начинал это строить, мы это обсуждали. Здесь сейчас лучшие условия с точки зрения международных игр и само качество льда, площадка 26 на 60. То есть, как мы хотим играть на маленьких площадках. Мы идем вперед. Наша задача — побеждать в каждой игре, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.