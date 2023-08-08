Сборная России обыграла СКА по буллитам

Сборная России обыграла СКА на турнире Sochi Hockey Open — 6:5 Б. Победный буллит реализовал Руслан Абросимов.

Национальная команда отыгралась, проигрывая со счетом 2:5.

В следующем матче СКА встретится с «Автомобилистом» 22 августа. В стартовой игре «регулярки» КХЛ сезона-2023/24 питерцы встретятся с «Динамо».

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Sochi Hockey Open

Россия — СКА (Санкт-Петербург) — 6:5 Б (1:3, 1:2, 3:0, 0:0, 1:0)

Голы: И. Федотов, 10:16 — 0:1. Демидов (Кателевский), 10:57 — 1:1. Лайпсик (Толчинский, Танков), 12:18 — 1:2. Галимов (И. Федотов, М.С. Федотов), 14:15 — 1:3. Демидов (бол., Сергеев, Мичков), 22:26 — 1:4. Синяткин (Гуляев), 27:36 — 2:4. И. Федотов (Галимов, Зинченко), 34:17 — 2:5. Кателевский (бол., Синяткин, Коромыслов), 40:53 — 3:5. Кателевский (бол., Демидов, Коромыслов), 42:41 — 4:5. Великов (Кабуш, Коромыслов), 55:33 — 5:5.

Победный буллит: Абросимов.

Вратари: Николаев (Плешков, 20:00) — Маттссон (Иванов, 65:00).

Штраф: 18 — 25.

Броски: 38 (9+9+17+3) — 53 (14+21+14+4).

Судьи: Беляев, Оленин.

8 августа. Сочи. Шайба. 4957 зрителей.