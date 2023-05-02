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Сегодня, 21:45

Ротенберг назвал города, в которых сборная России может сыграть в будущем

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото ФХР

Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал, в каких городах стоит проводить матчи национальной команды в будущем.

— Какие города могли бы принять туры сборной России в будущем? Может быть, Ярославль?

— Все города. Например, Ярославль, да. Это может быть Казань, Новосибирск, Омск, Магнитогорск. Играть надо везде, чтобы популяризировать хоккей. Сборная России — это совсем другой уровень.

Игра Россия 25 — Белоруссия прошла 2 мая в Челябинске. В составе команды Ротенберга дубль оформил Валентин Зыков, еще по разу забили Василий Глотов и Александр Елесин.

Даниил Исаев, Илья Карпухин и&nbsp;Владимир Алистров (слева направо). Наш хоккей не ушел в отпуск! Сборная России вызвала ажиотаж в Челябинске
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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