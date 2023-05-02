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Сегодня, 22:16

Пашнин высказался о победе над сборной Беларуси в стартовом матче турне сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «России 25» Михаил Пашнин рассказал о победе над сборной Беларуси в стартовом матче турне национальной команды.

«Всегда приятно играть за сборную, все получили большое удовольствие от игры. Болельщики тоже. Чемпионат КХЛ закончился, а эти матчи — возможность развеяться и получить удовольствие от игры в хоккей. Я всегда рад играть за сборную. С радостью принял приглашение. Ребята подшучивают надо мной, но я не считаю себя старым или взрослым. Со всеми на равных. В команде все отлично. Молодцы, что сделали такое турне. Болельщики ждут, когда мы вернемся на международную арену. Нам нужно сейчас не терять сборную. Эти матчи позволяют держать руку на пульсе, готовить молодых ребят», — приводит слова Пашнина «РБ Спорт».

Второй матч в майском турне сборной «России 25» состоится завтра, 3 мая в Челябинске. Игра пройдет также против сборной Белоруссии, начало — 16.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-pashnin-molodtsy-chto-sdelali-takoe-turne-nam-nuzhno-sejchas-ne-teryat-sbornuyu-rossii/
Михаил Пашнин
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