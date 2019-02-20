Роман Ротенберг посетил новый хоккейный центр в Альметьевске

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг посетил новый центр хоккейного развития в Альметьевске, который начнет свою работу в марте нынешнего года, сообщает пресс-служба организации. Презентацию комплекса проводил директор центра развития игроков Академии хоккея "Ак Барс" Игорь Захаркин.

Центр подготовки укомплектован по самым современным стандартам и позволяет работать над всеми компонентами игровых качеств хоккеиста: катанием, технической, физической и теоретической подготовкой как на льду, так и в не льда. В его инфраструктуру входят два ледовых катка, 15 раздевалок, бросковый центр, тренажерный зал, зал для спортивных игр, столовая, а также гостиница на 45 мест. Отдельное внимание уделено среднему образованию. Комплекс располагает интернатом с учебными классами на 30 мест.

После осмотра центра Роман Ротенберг и Игорь Захаркин приняли участие в тренировке воспитанников хоккейной школы "Нефтяник".



- Отрадно видеть, что в регионах появляются такие современные хоккейные центры, - заявил Ротенберг. - Подготовка кадров в подобных учреждениях – новый подход в развитии игроков в России. Конечно, такие центры должны быть по всей стране, и ФХР уже начала реализовывать программу по их строительству. Очень важно, что помимо занятий спортом, дети смогут получать среднее образование с учетом их занятий хоккеем так, чтобы качество образования не страдало. Чем больше у нас в стране будет таких центров, тем больше ребят будут играть и прогрессировать дома, а не уезжать в неизвестность за океан.