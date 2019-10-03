Племянник олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина выкупил его награды

Племянник советского и российского хоккеиста, олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина отправился в Германию, где выкупил его медали. Об этом на своей странице в Facebook сообщил комментатор канала «100 ТВ» Андрей Шестаков.

— Медали Олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина вернулись в семью! Племянник Евгений слетал в Германию и выкупил награды, которые были выставлены на торги! В России они считались утерянными, — говорится в сообщении.

Евгений Белошейкин выступал за СКА, ЦСКА, «Ижорец», и клуб АХЛ «Кейп Бретон Ойлерз», а также сборную СССР. Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1986 года. В 1999 году он в возрасте 33 лет покончил жизнь самоубийством.