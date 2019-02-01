Объявлен состав сборной России U16 на Турнир четырех наций

В четверг, 31 января, в Новогорске начался сбор юниорской команды России до 16 лет перед Турниром четырех наций, который пройдет в финском Миккели с 8 по 10 февраля, сообщает официальный сайт ФХР.

Сбор продлится до 6 февраля, после чего команда отправится на турнир.

Россияне поедут на соревнования в следующем составе:

Вратари: Семен Вязовой ("Салават Юлаев", Уфа), Кирилл Герасимюк (СКА, Санкт-Петербург), Павел Канаев ("Русь", Москва), Егор Наумов ("Локомотив", Ярославль);



Защитники: Никита Коробкин, Александр Фигурин (все – "Русь", Москва), Даниил Соболев, Константин Торопов (оба – "Витязь", Подольск), Никита Афанасьев ("Ак Барс", Казань), Павел Гришин (ЦСКА, Москва), Марк Козырев (СКА, Санкт-Петербург), Богдан Крохалев ("Металлург", Магнитогорск), Артем Кулаков ("Бульдоги", Санкт-Петербург), Николай Сафронов ("Трактор", Челябинск);



Нападающие: Илья Иванцов, Матвей Петров, Владимир Сычёв (все – "Русь", Москва), Даниил Лазутин, Никита Чибриков, Прохор Полтапов (все – "Динамо", Москва), Матвей Аверочкин, Евгений Горфиняк (оба – ЦСКА, Москва), Всеволод Гайдамак ("Бульдоги", Санкт-Петербург), Давид Карапетян (СКА, Санкт-Петербург), Иван Мирошниченко ("Витязь", Подольск), Алексей Прокопенко ("Авангард", Омск), Фёдор Сверчков ("Лада", Тольятти), Глеб Трикозов ("Авангард", Омск), Данила Юров ("Металлург", Магнитогорск).