«Ноги Харламова собирали заново». Сестра великого хоккеиста рассказала о его страшной аварии

Сестра двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова Татьяна рассказала о самой серьезной травме в карьере ее брата.

— Первая авария случилась у Харламова в 76-м году. Многие врачи считали, что у него нет шансов вновь выйти на лед. А вы что думали?

— Уверена была, что вернется. И врач сборной Олег Маркович Белаковский — тоже. Он не сомневался, зная Валеркин характер, что он встанет и будет играть. Хотя такой переломы страшнейшие были... Оскольчатые. Это значит, что кость была сломана не в одном месте, а раздроблена на мелкие кусочки. Ноги собирали просто заново. У него и в голове столько стекол было! Но он постарался. Потому что очень хотел играть. В этом его жизнь была. Причем играл он не ради денег. А чтобы людям было хорошо.

Полностью интервью Татьяны Харламовой читайте здесь