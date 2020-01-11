Сестра Харламова: «Валерке после игры сказали, что маму забрали в милицию»

Сестра двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Валерия Харламова Татьяна рассказала, как в их семье следили за хоккейными матчами.

— Кататься на коньках вы с братом начали у русских дедушки с бабушкой на окраине Москвы, в дачном поселке Соломенная Сторожка.

— Папа с мамой работали на заводе — и, чтобы за нами было кому смотреть в течение дня, нередко отвозили нас к родителям отца. Причем папа был мотогонщиком, занимался спидвеем — и часто доставлял нас в Соломенную Сторожку на мотоцикле. Помню очень вкусные бабушкины пироги на Пасху. А дед классный был! Мы к нему на работу бегали, чтобы рубль дал — на то, на это. Бабушка об этих наших вольностях не знала, иначе заругала бы.

Дед всегда ходил на Валеркины игры. Как-то раз новые охранники его не знали. И не хотели пускать. Он им и говорит: «А ну-ка позовите моего внука, я ему запрещаю играть». — «А кто ваш внук?» — «Валерка Харламов». — «Ой, все-все, проходите». Напором взял! Сергей Гаврилович жил с пулей в легких, полученной во время Великой Отечественной. И вынуть эту пулю было нельзя, потому что очень близко от сердца. Так с ней и умер, немного не дожив до 80.

— Олимпиаду в Саппоро и Суперсерию-72, которые принесли внуку мировую славу, он успел застать?

— Да.

— Папа ходил на все матчи Харламова. А вы и мама?

— Я часто ходила. Мама с определенного момента — не более двух раз в год. После того, как в милицию однажды попала. Она так болела за сына и его команду, что на трибунах заваруха произошла. Кто-то крикнул: «Тут цыганка!» В итоге ее даже спустили в отделение милиции, находившееся прямо во дворце. Она кричала: «Позовите моего сына!» Отвечали: «Да знаем мы ваших сыновей». К тому же у нее, когда волновалась, по-русски вообще ни слова было не понять. Валерке после игры сказали, что маму забрали в милицию, он пошел разбираться. С тех пор она приходила в сезоне только на две игры — первую и последнюю. Когда все еще только начинается — и когда уже все известно.

Полностью интервью Татьяны Харламовой читайте здесь