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Сегодня, 13:04

Назаров заявил, что Тардифу пора вникнуть в специфику русского спорта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о президенте Международной федерации хоккея Люке Тардифе, посоветовав функционеру вникнуть в специфику русского языка, культуры и российского спорта.

«Президенту ИИХФ Люку Тардифу пора вникнуть в специфику русского языка, русской культуры и русского спорта. Безусловно, нашу сборную нужно возвращать на мировую арену. Россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнется, чем быстрее французский управленец это поймет, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею. Поздравляю всех больших праздником, с Днем России. Нужно любить и гордиться своим языком и своей родиной», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

По информации «СЭ», на годовом конгрессе ИИХФ было принято решение о том, что вопрос о возможности возвращения российской команды на международные турниры будет рассмотрен в марте 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5136097-nazarov-tardifu-pora-vniknut-v-specifiku-russkogo-yazyka-kultury-i-russkogo-sporta.html
Хоккей
Андрей Назаров
Люк Тардиф
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