Нападающий Коробкин вызван в сборную России

Читать «СЭ» в

Нападающий Егор Коробкин получил приглашение в сборную России на товарищеский турнир в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ФХР.

Таким образом, на турнир в составе национальной сборной отправятся 29 игроков.

Вратари: Дмитрий Николаев, Максим Третьяк, Владислав Пекса.

Защитники: Илья Морозов, Никита Седов, Никита Смирнов, Егор Савиков, Армений Коромыслов, Макар Хабаров, Сергей Телегин, Кирилл Кирсанов, Даниил Мисюль, Степан Анисимов.

Нападающие: Федор Свечков, Данил Алалыкин, Данил Башкиров, Марат Хуснутдинов. Илья Сафонов, Егор Кузьминов, Матвей Мичков, Марат Хайруллин, Матвей Кабуш, Максим Кирилейченко, Никита Тертышный, Никита Гуслистов, Никита Чибриков, Алексей Пустозеров, Максим Кровяков, Егор Коробкин.