Стало известно, что может грозить подозреваемому в убийстве хоккеиста Шарова

Адвокат Максим Калинов заявил, что подозреваемый в убийстве 26-летнего хоккеиста «Колоса» Николая Шарова в поселке Бреды Челябинской области может быть наказан лишением свободы пожизненно.

«Наказание предусматривается по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ от 6 до 15 лет лишения свободы, если он стрелял в одного человека. Но если в непосредственной близости находились другие люди, то это могут квалифицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство общеопасным способом. Наказание — от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы», — сказал Калинов. «Газете.Ru»

26-летний Шаров был застрелен в результате конфликта в баре. По информации правоохранительных органов, подозреваемый — 36-летний Иван Разживин.

После выяснения отношений с хоккеистом, он ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Позже он был задержан.

Сообщается, что Разживин ранее был трижды судим за имущественные преступления, а ружьем владел незаконно.