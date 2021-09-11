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Молодежную Суперсерию Россия — Канада отменили из-за коронавируса

21:57
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Ежегодная суперсерия молодежной сборной России и сборных канадских юниорских лиг отменена второй год подряд из-за коронавирусных ограничений, установленных правительством Канады, сообщает сайт ФХР.

Вместо отмененной серии игроки сборной России до 20 лет примут участие в двух турнирах — за Кубок Германии и Турнире четырех наций в Швеции.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82373/

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Иван Шитик все материалы автора

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