Ежегодная суперсерия молодежной сборной России и сборных канадских юниорских лиг отменена второй год подряд из-за коронавирусных ограничений, установленных правительством Канады, сообщает сайт ФХР.

Вместо отмененной серии игроки сборной России до 20 лет примут участие в двух турнирах — за Кубок Германии и Турнире четырех наций в Швеции.