Молодежную Суперсерию Россия — Канада отменили из-за коронавируса
21:57
Ежегодная суперсерия молодежной сборной России и сборных канадских юниорских лиг отменена второй год подряд из-за коронавирусных ограничений, установленных правительством Канады, сообщает сайт ФХР.
Вместо отмененной серии игроки сборной России до 20 лет примут участие в двух турнирах — за Кубок Германии и Турнире четырех наций в Швеции.
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