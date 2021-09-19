Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался относительно инцидента, который произошел на детском хоккейном турнире. Обслуживать этот матч на лед вышел арбитр, который находился в нетрезвом состоянии.

— Мы здесь даже не об уровне судейства говорим, а об уровне культуры, персонализме и отношении к своему делу. Значит, таких людей отбирают, у которых нет ни ответственности, ни понимания того, что судья — особенно в детских соревнованиях — это очень важный человек, который не должен ни разу дать усомниться в том, что он честно судит, но и самое главное, чтобы игра по правилам у детей с детства была основной.

Я думаю, федерации хоккея нужно будет обратить на это внимание, заняться просветительским воспитанием, что является частью воспитания наших детей и спортсменов. Безобразный случай сам по себе. У нас проблем в детском хоккее достаточно, а тут еще такие вещи. Это повод для того, чтобы разобраться, что у нас в этом хозяйстве происходит, — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

— Это дискредитирует наш хоккей?

— Такие люди уже это делают. Система должна, таким образом, контролировать и регулировать то, что происходит. Система, значит, этим не занимается. Есть положительный момент — это возможность разобраться в том, что происходит. Почему такие люди появляются в хоккее, а особенно, в судействе детских турниров?