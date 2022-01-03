В Новокузнецке хоккеисты устроили массовую драку во время матча

Новокузнецкие молодые хоккеисты устроили драку во время игры. Видео массовой потасовки опубликовал сайт РЕН ТВ.

Причины инцидента неизвестны. На видео видно, как команды в полном составе бьются «стенка на стенку». С трибун раздается мат. Есть информация, что зрители попытались принять участие в конфликте.

Позднее драку удалось остановить, хоккеисты разъехались. Есть данные, что на льду появились матери игроков, чтобы разрешить конфликт. Более подробной информации об участниках конфликта, его причинах и последствиях пока нет.