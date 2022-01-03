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В Новокузнецке хоккеисты устроили массовую драку во время матча

19:12

Новокузнецкие молодые хоккеисты устроили драку во время игры. Видео массовой потасовки опубликовал сайт РЕН ТВ.

Причины инцидента неизвестны. На видео видно, как команды в полном составе бьются «стенка на стенку». С трибун раздается мат. Есть информация, что зрители попытались принять участие в конфликте.

Позднее драку удалось остановить, хоккеисты разъехались. Есть данные, что на льду появились матери игроков, чтобы разрешить конфликт. Более подробной информации об участниках конфликта, его причинах и последствиях пока нет.

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Евгений Петров все материалы автора
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