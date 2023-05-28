Малов — о смерти Хацея: «Это очень большая потеря»

Капитан молодежной сборной России (красные) Вячеслав Малов подвел итоги матча со сборной Белоруссии-U21 (3:0) на турнире Лига ставок Кубок Будущего.

— Хорошая игра, забили свои моменты, реализовали большинство. Не сказал бы, что первые два периода были одинаково хорошими. Да, первым получился неплохим, но во втором нас подвела дисциплина. В третьем исправились, сыграли по счету и довели игру до победы. Где-то наказали соперника на контратаках — они полетели вперед и мы воспользовались моментами.

Конечно, усталость есть — от этого никуда не деться. Но у меня было около двух недель на отдых. Виталий Черночуб перед отъездом в сборную ничего не советовал — мы с ним не виделись, когда меня задевали.

В Минске стараемся либо прогуляться перед сном, либо пораньше лечь отдохнуть, чтобы подготовиться к игре.

— Когда вы уехали в сборную, то пришла новость о смерти директора академии «Авангарда» Евгения Хацея. Насколько это большая потеря для Омска?

— Это очень большая потеря для всех нас. Он делал очень много работы и для клуба, и для меня лично. Когда я заходил в МХЛ, то он помогал мне освоиться, где-то подсказывал. Я очень благодарен ему за это.

— То, что на трибунах в Минске присутствует много скаутов, мотивирует в преддверии драфта?

— Да мне как-то без разницы. Выберут — выберут, не выберут — не выберут. На этом все равно не стоит зацикливаться.