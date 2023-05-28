Браташ об играх молодежной сборной на Кубке Будущего: «Ребята устали, но они любят хоккей»

Тренер молодежной сборной России (красные) Олег Браташ подвел итоги матча со сборной Белоруссии-U21 (3:0) на турнире Лига ставок Кубок Будущего.

— Оценю сегодняшний матч положительно — мы выиграли. Не соглашусь, что белорусы не доставили нам сегодня проблемы, потому что во втором периоде был целый отрезок, когда наша команда утратила концентрацию и заработала три удаления. У соперника были моменты и в большинстве, и в равных составах, но он не воспользовался ими. Потом мы взяли себя в руки и играли правильно.

По сегодняшней игре было заметно, что ребята устали. Конечно, сезон у них немного затянулся. Они любят играть в хоккей. Но было видно, что эмоций у них сегодня было меньше, чем вчера. Тем не менее, они делали правильные вещи на льду.

В этом году не будет никаких обменов между командами по ходу турнира, как в прошлом году. Нас сразу предупредили, что это нельзя делать.

У нас было порядка 10 дней на подготовку в Новогорске — это не такой короткий срок. Считаю, что проделали плодотворную работу. Сейчас вы видите ее результаты. Важно было объединить всех ребят из разных клубов и систем одной идеей. И это у нас получилось.

Во вторник, 30 мая молодежная сборная России (красные) проведет последний матч на турнире против молодежной сборной России (синие). Начало встречи — в 14.00 (мск).