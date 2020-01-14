Как Валерий Харламов связан с футболом. Несколько историй

14 января 1948 года в Москве родился будущий легендарный советский хоккеист Валерий Харламов. Сегодня ему исполнилось бы 72 года.

Эту дату отметил даже Twitter футбольной сборной России. В нем появилось несколько историй о Валерии Харламове и его любви к игре с мячом.

Харламов — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976) и восьмикратный чемпион мира в составе сборной СССР. Лучший хоккеист СССР (1972, 1973). Член Зала славы ИИХФ (с 1998 года) и член Зала хоккейной славы в Торонто (с 2005 года).