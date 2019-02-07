Илья Михеев: "Надо проще играть и меньше ошибок делать"

Нападающий сборной России Илья Михеев поделился впечатлениями от победы над сборной Финляндии (3:2 Б) в Ярославле в вынесенном матче шведского этапа Евротура. Михеев отметился дублем.
– Что пошло не так?
– В первом периоде пропустили в самом начале, в самом конце тоже пропустили. Надо проще играть и меньше ошибок делать.
– Шумакову высказали претензии на бросок по пустым?
– Да там стык был, насколько я видел. Ничего страшного, сделаем выводы, разберем ошибки.
– Несильно устали, все-таки до буллитов дело дошло?
– Да все нормально. Самое главное – спасибо болельщикам, такая сумасшедшая поддержка.
– Как пройдет подготовка к следующему матчу?
– Завтра перелет в Стокгольм, больше подробностей не знаю о подготовке.
– Вашу тройку не выпускали в большинстве. Как отнеслись?
– Ничего страшного, каждый занимается своим делом.