Илья Михеев: "Надо проще играть и меньше ошибок делать"

Нападающий сборной России Илья Михеев поделился впечатлениями от победы над сборной Финляндии (3:2 Б) в Ярославле в вынесенном матче шведского этапа Евротура. Михеев отметился дублем.

– Что пошло не так?

– В первом периоде пропустили в самом начале, в самом конце тоже пропустили. Надо проще играть и меньше ошибок делать.

– Шумакову высказали претензии на бросок по пустым?

– Да там стык был, насколько я видел. Ничего страшного, сделаем выводы, разберем ошибки.

– Несильно устали, все-таки до буллитов дело дошло?

– Да все нормально. Самое главное – спасибо болельщикам, такая сумасшедшая поддержка.

– Как пройдет подготовка к следующему матчу?

– Завтра перелет в Стокгольм, больше подробностей не знаю о подготовке.

– Вашу тройку не выпускали в большинстве. Как отнеслись?

– Ничего страшного, каждый занимается своим делом.