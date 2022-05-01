Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 23:23

Главный тренер сборной России Жамнов отказался тренировать команду в матче с Белоруссией

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Жамнов.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сергей Зубов сменил Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России из-за отказа последнего работать на майских товарищеских матчах, утверждает «РБК Спорт».

Федерация хоккея России не планирует продлевать контракт с Жамновым.

Жамнов стал главным тренером сборной России в конце сентября прошлого года. Его контракт с ФХР рассчитан до конца сезона.

Однако на матчи с Белоруссией (1-2 мая) в Туле и на турнир в Санкт-Петербург с участием тех же белорусов и молодежной сборной России (5-8 мая) национальную команду в качестве исполняющего обязанности наставника повез Сергей Зубов.

Источник: https://sportrbc.ru/news/626e82419a794725790a3aac
Сергей Зубов
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
1
0
Читайте также
Тайная полиция 10 лет следила за Катариной Витт: секс-символ фигурного катания подозревалась в шпионаже и доносах
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тертышный: «Никакой дополнительной ответственности на себе не ощущал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости