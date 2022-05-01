Главный тренер сборной России Жамнов отказался тренировать команду в матче с Белоруссией

Сергей Зубов сменил Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России из-за отказа последнего работать на майских товарищеских матчах, утверждает «РБК Спорт».

Федерация хоккея России не планирует продлевать контракт с Жамновым.

Жамнов стал главным тренером сборной России в конце сентября прошлого года. Его контракт с ФХР рассчитан до конца сезона.

Однако на матчи с Белоруссией (1-2 мая) в Туле и на турнир в Санкт-Петербург с участием тех же белорусов и молодежной сборной России (5-8 мая) национальную команду в качестве исполняющего обязанности наставника повез Сергей Зубов.