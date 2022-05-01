Тертышный: «Никакой дополнительной ответственности на себе не ощущал»

Нападающий «Трактора» и сборной России Никита Тертышный после выставочного матча в Туле против команды Белоруссии (5:2) рассказал об атмосфере в городе и своей роли в команде.

— Можешь сравнить хоккейную атмосферу в Туле и Челябинске? И как тебе в роли лидера?

— Тула только начинает жить хоккеем. Хорошая атмосфера, нас очень тепло встретили болельщики. Вся орагнизация на высшем уровне, нам нравится здесь. Что касается лидерства, то никакой дополнительной ответственности на себе не ощущал, просто играл за сборную.

— На правах ветерана, чувствовали, что ребята к вам прислушиваются?

— Это их дело — прислушиваться или нет. У нас все на равных. Если есть какие-то организационные вопросы, то не без меня. А так все на равных, нет такого, что кто-то старше или младше. Здесь собрался хороший коллектив. Нет такого, что кто-то по кучкам. Мы все вместе.

(Дмитрий Барулев)