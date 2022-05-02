Сборная России в овертайме победила Белоруссию в товарищеском матче

Сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче, который прошел 2 мая в Туле. Российская команда выиграла в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей в основное время голами отметились нападающие Илья Сафонов и Данила Башкиров. Белорусы смогли сравнять счет на последней минуте третьего периода, но в добавленное время победу россиянам принес точный бросок нападающего Марата Хайруллина.

Напомним, что в первой встрече, которая прошла накануне также в Туле, россияне выиграли со счетом 5:2.

Теперь сборная России выступит на турнире в Санкт-Петербурге, на котором также сыграют молодежная сборная России и сборная Белоруссии. Турнир состоится с 5 по 9 мая.