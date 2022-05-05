Зубов: «Мы почувствовали давление от дерзкой и быстрой молодежной команды»

Главный тренер сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу (4:2) над молодежной сборной России на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

— Хорошая, напряженная игра. Мы почувствовали давление от дерзкой и быстрой молодежной команды. Было трудно в третьем периоде переломить ход встречи. Понравились движение и накал. Где-то ребята даже сыграли жестко против друг друга.

— По сегодняшнему матчу можно делать выводы, кто из молодых игроков в следующем сезон готов зайти на взрослый уровень, или такая игра непоказательна?

— Показательна, но на данный момент мы имеем то, что имеем. Довольны, что находимся на площадке, по-прежнему играем и тренируемся. По следующему сезону нет достоверной информации по ситуации с легионерами. Конечно, будут новые места и возможности для этих ребят, чтобы выйти на новые роли в своих командах и приносить результат. Мы видели, что ребята умеют решать многие вещи против взрослых игроков.

— По основному месту работы вы главный тренер молодежной команды. Сейчас вы возглавляете взрослую сборную. Какая команда вам роднее?

— Они обе родные. Сегодня можно было поменять местами две пятерки и ничего бы не изменилось.

— Планируется ли поездка кого-то из тренерского штаба сборной на взрослый чемпионат мира?

— Впервые об этом слышу. В нынешних реалиях нет такой возможности.

Завтра, 6 мая сборная России сыграет против Белоруссии на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.