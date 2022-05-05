Главный тренер молодежной сборной России Владимир Филатов прокомментировал поражение (2:4) от сборной России на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге.

— Интересный и поучительный для нас матч. Мы пытались навязывать борьбу, но соперники провели больше времени в нашей зоне и больше атаковали. Поэтому счет по игре.

— Вы сказали, что матч стал поучительным. Какие выводы вы сделали для себя и для игроков?

— Нельзя, играя с сильным соперником, терять концентрацию в третьем периоде. Две серийные шайбы — это урок на будущее и для тренерского штаба, и для игроков. Нельзя терять концентрацию с сильным соперником — можно проиграть матч за короткий промежуток времени. Даешь сильному сопернику реализовать моменты, и он это сделает.

— От игры молодежной команды все получили удовольствие. Вы не испугались более мастеровитого соперника. Можно сказать, что будете придерживаться таких схем и дальше?

— Я соглашусь с Сергеем Александровичем [Зубовым] в том, что сложно делить две команды на взрослых и молодых. У национальной команды больше половины, процентов 70, игроки молодежки. Если не брать нескольких хоккеистов, выступающих в КХЛ, это такая же молодежная команда. Что они, что наша сборная играли в хоккей, который пропагандирует ФХР. Стараемся держать этот вектор. Считаю, что у обеих команд это неплохо получилось.

Сборная России сыграет против Белоруссии 6 мая (начало — в 19.00 мск), а молодежная — 7 мая (начало — в 16.00 мск).