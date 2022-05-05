Сборная России по хоккею обыграла молодежную сборную России в матче на товарищеском турнире

Сборная России по хоккею обыграла молодежную национальную команду в матче на товарищеском турнире в Санкт-Петербурге — 4:2.

В составе основной сборной отличились Максим Кровяков, Никита Тертышный, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков. За молодежную команду забросили Владимир Грудинин и Матвей Аверочкин.

Помимо основной и молодежной сборных России в турнире в Санкт-Петербурге участвует команда Белоруссии. Сборная России сыграет с белорусами завтра, 6 мая (начало — в 19.00 мск), а молодежная — 7 мая (начало — в 16.00 мск).

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Россия — Россия U20 — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Аверочкин — 1 (бол., Кузьминов, Новиков), 9:34 — 0:1. Кровяков — 1 (Алалыкин), 19:29 — 1:1. Грудинин — 1 (бол., Мичков, Федотов), 39:51 — 1:2. Тертышный — 2 (Морозов), 50:19 — 2:2. Хуснутдинов — 1, 50:31 — 3:2. Чибисов — 1 (п.в.), 57:49 — 4:2.

Вратари: Третьяк (Николаев, 40:00) — Пекса (Иванов, 34:54, 57:35 — 57:49, 58:20).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (12+11+11) — 25 (9+7+9).

Судьи: Кочетов, Наумов.

5 мая. Санкт-Петербург. СК Юбилейный.