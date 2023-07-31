Формат хоккейных турниров в Москве изменят с акцентом на развитие детей

Федерация хоккея Москвы планирует изменить формат проведения турниров с акцентом на развитие детей.

«Мы видим нашей задачей не только первые места на всероссийских соревнованиях, — цитирует ТАСС президента федерации хоккея Москвы Андрея Николишина. — Основное — это всестороннее воспитание и развитие всех детей, пришедших в секцию хоккея».

Ранее Николишин призвал тренеров и родителей следить за здоровьем молодых хоккеистов.