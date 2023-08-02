Воеводин: «Хочу поблагодарить ФХР за назначение и возможность поработать в сборной России»

Главный тренер сборной России U23 Николай Воеводин прокомментировал старт турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

«Хочу поблагодарить ФХР за назначение и возможность поработать в сборной. Для меня это было неожиданно. Здорово, что в такое непростое время сборная живет и в нее вызываются талантливые ребята из разных клубов, и что эти клубы идут нам навстречу», — сказал Воеводин.

На турнире сборная России U23 сыграет против «Сочи» (3 августа), «Адмирала» (5 августа), «Авангарда» (7 августа) и СКА (8 августа).