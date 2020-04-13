Фетисов обратился к москвичам с советом по борьбе с коронавирусом

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов обратился к москвичам и соотечественникам в связи с пандемией коронавируса.

В своем обращении Фетисов призвал всех набраться терпения и быть дисциплинированными несмотря на то, что с каждым днем все сложнее оставаться дома. Ведь только так можно победить в текущей ситуации, очень важно быть сильными, соблюдать самоизоляцию и правила гигиены, считает двукратный олимпийский чемпион.

«В это непростое время нужно находить позитивные моменты. Мы должны думать о том, как будут жить наши дети и внуки, и мне кажется, это одна из самых главных задач, которую мы должны будем решить после того, как победим коронавирус. Берегите себя, родных и близких», — отметил Вячеслав Фетисов.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.