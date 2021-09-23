Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о формировании тренерского штаба сборной России на Олимпиаде в Пекине-2022.

— Это бардак, что до сих пор нет тренера, и это является интригой. Это значит, что те, кто принимает решение, были не готовы к тому, чтобы определиться. Считаю, что нужно создавать штаб уважаемых людей. Как и тех, кто будет помогать с точки зрения менеджмента. На лавке надо ставить тех, кто понимает, что такое энхаэловский стиль.

— Конкретные фамилии назовете?

— Сергей Федоров — ему можно дать шанс. Вячеслав Козлов, Сергей Гончар, Алексей Жамнов — их на лавку. А мы все вместе можем помогать в плане консультации.

— Вы тоже готовы консультировать?

— Конечно. Отдать хоккей хоккеистам — думаю, что мы разберемся. По крайне мере, ребятам надо дать шанс. Мы видим, какие руководящие команды собраны у национальных сборных со всего мира — главных претендентов. Там нет случайных людей, и все давно понятно. Это придает уверенность игрокам. Это мое мнение. Между прочим, я — последний тренер, который выигрывал медаль на Олимпиаде в составе сильнейших хоккеистов. Скажу без обиды: работа тренера в НХЛ и здесь — две разные вещи. Совершенно разные подходы не создадут уверенности, которая должна быть. А все, что нужно, — это знание предмета, уважение к сопернику и тактика, которая должна быть понятна всем. Если мы не создадим атмосферу, будет сложно играть, — сказал Фетисов.