Вячеслав Фетисов: «Иностранец может быть консультантом, но не тренером сборной»

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможность назначения главным тренером сборной России иностранца.

— Консультантом иностранец может быть, а тренером нет. Мы не настолько недееспособны, просто надо думать и все заранее готовить. По крайней мере, дать шанс тем, кто хочет работать. Они знают хоккей, любят эту игру и готовы взять ответственность. Самое главное — сплотить коллектив. Это очень важно. Уважение в раздевалке — самый главный аргумент. Если это удастся создать, то все будет нормально.