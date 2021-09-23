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Вячеслав Фетисов: «Иностранец может быть консультантом, но не тренером сборной»

19:32
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Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможность назначения главным тренером сборной России иностранца.

— Консультантом иностранец может быть, а тренером нет. Мы не настолько недееспособны, просто надо думать и все заранее готовить. По крайней мере, дать шанс тем, кто хочет работать. Они знают хоккей, любят эту игру и готовы взять ответственность. Самое главное — сплотить коллектив. Это очень важно. Уважение в раздевалке — самый главный аргумент. Если это удастся создать, то все будет нормально.

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