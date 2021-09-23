Вячеслав Фетисов: «Иностранец может быть консультантом, но не тренером сборной»
19:32
Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал возможность назначения главным тренером сборной России иностранца.
— Консультантом иностранец может быть, а тренером нет. Мы не настолько недееспособны, просто надо думать и все заранее готовить. По крайней мере, дать шанс тем, кто хочет работать. Они знают хоккей, любят эту игру и готовы взять ответственность. Самое главное — сплотить коллектив. Это очень важно. Уважение в раздевалке — самый главный аргумент. Если это удастся создать, то все будет нормально.
Читайте также
Трусова и Туктамышева на этапе Кубка России в Сызрани: прямая трансляция короткой программы 23 сентября
«Отказ Дзюбы играть за сборную мне кажется странным». Сычев — о сборной Карпина, прогрессе Захаряна и перспективах Пиняева
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю