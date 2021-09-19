Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы заверил, что скандальный арбитр больше не будет допущен к работе
Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов дал комментарий относительно ситуации с нетрезвым арбитром на детском хоккейном турнире.
«По всей вероятности, этот судья был пьян. Мне позвонили, я экстренно приехал, потому что все могло закончиться не очень хорошо, ведь второй арбитр Никита Бабинцев — довольно молодой. Впервые за 20 лет я с таким столкнулся, коллектив у нас нормальный. Весь коллектив судей ФХМ находится в недоумении, как такое могло произойти.
Молодое поколение, мальчик остался без матери в раннем возрасте, возможно, эта ситуация отразилась на его воспитании. Имя этого судьи называть не буду, но больше он судить не будет. Он немного не рассчитал свои возможности, я с ним разговаривал, почему так произошло. Самое главное, невозможно было понять, что он в таком состоянии, пока он не вышел на лед. У нас судит его брат, я с ним разговаривал. Он тоже не может понять, как такое произошло», — сказал Светилов в интервью «Чемпионату».
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4459277-glavnyj-specialist-po-sudejstvu-fhm-veroyatno-arbitr-byl-pyan-bolshe-on-sudit-ne-budet.html
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