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Детские команды подрались на разминке хоккейного турнира

12:40
Детские команды подрались на разминке хоккейного турнира.
Детские команды подрались на разминке хоккейного турнира.

Разминка перед игрой между детскими хоккейными командами «Полярные волки-2013» и «Сочи» завершилась дракой, информирует Telegram-канал «ТрэшХоккей».

По словам мамы одного из игроков, внезапно для юных якутских хоккеистов команда южан набросилась на соперников — били в спину, голову, пинали упавших. Нападение засняли на видео родители пострадавших.

Как отмечается, в этот день на льду не было судей и камеры были отключены. Никто не остановил драку.

Некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь, еще пару человек пришлось отвезти в травмпункт.

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Роман Шишов все материалы автора
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