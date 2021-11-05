Детские команды подрались на разминке хоккейного турнира
12:40
Разминка перед игрой между детскими хоккейными командами «Полярные волки-2013» и «Сочи» завершилась дракой, информирует Telegram-канал «ТрэшХоккей».
По словам мамы одного из игроков, внезапно для юных якутских хоккеистов команда южан набросилась на соперников — били в спину, голову, пинали упавших. Нападение засняли на видео родители пострадавших.
Как отмечается, в этот день на льду не было судей и камеры были отключены. Никто не остановил драку.
Некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь, еще пару человек пришлось отвезти в травмпункт.
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