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Знарок заявил, что его контракт с ФХР рассчитан до конца сезона

16:04
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Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал о контракте с Федерацией хоккея России (ФХР). Его договор рассчитан до конца сезона.

«Я рад вернуться в сборную. Мы еще в процессе обсуждения, работаем во благо и на победу. Соглашение рассчитано до конца сезона, насчет майского чемпионата мира не могу сказать. У нас сейчас на носу Кубок Карьяла, все мысли о нем», — сказал Знарок.

В середине сентября президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о том, что главным тренером сборной России будет Знарок.

Позже Третьяк рассказал, что контракт со специалистом не был подписан, а 28 сентября было объявлено о рекомендации экспертного совета федерации назначить на этот пост Алексея Жамнова.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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