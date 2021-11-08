Знарок заявил, что его контракт с ФХР рассчитан до конца сезона

Тренер-консультант сборной России по хоккею Олег Знарок рассказал о контракте с Федерацией хоккея России (ФХР). Его договор рассчитан до конца сезона.

«Я рад вернуться в сборную. Мы еще в процессе обсуждения, работаем во благо и на победу. Соглашение рассчитано до конца сезона, насчет майского чемпионата мира не могу сказать. У нас сейчас на носу Кубок Карьяла, все мысли о нем», — сказал Знарок.

В середине сентября президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о том, что главным тренером сборной России будет Знарок.

Позже Третьяк рассказал, что контракт со специалистом не был подписан, а 28 сентября было объявлено о рекомендации экспертного совета федерации назначить на этот пост Алексея Жамнова.