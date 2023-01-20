Быков: «Самый талантливый игрок, с которым я работал в сборной России? Если назову одного, то предам остальных»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал, кто был самым талантливым хоккеистом в период его работы в национальной команде.

«Если я назову одну фамилию, то предам всех остальных, — цитирует Legalbet Быкова. — Когда мы делали выбор в пользу того или иного игрока, то делали выбор по определенным критериям, по сборе тройки или пятерки, по лидерским качествам. Те, кто выбрал защищать цвета сборной России, они все для меня талантливые.

Один игрок может реализовывать моменты, но под него нужен подносчик снарядов. Чтобы эта атака прошла, им нужен пас из зоны обороны, поэтому нужен защитник, который может отдать передачу. Тогда должен быть и защитник-домосед, который способен подчистить сзади, подобрать отскок. А один из главных героев — вратарь, который может спасти и дать уверенность всей команде. У нас коллективный вид спорта. Выделить кого-то — это против моей хоккейной философии".

Быков возглавлял сборную России с 2006 по 2011 год. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах.