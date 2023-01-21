Трахтенберг рассказал о крайне критичном отношении Тарасова к молодому Харламову

Бывший директор по связям с общественностью футбольного «Спартака» и первый пресс-атташе сборной СССР по хоккею Леонид Трахтенберг в прямом эфире программы «На троих с Рабинером» рассказал о более чем критичном отношении великого тренера Анатолия Тарасова к великому в будущем хоккеисту Валерию Харламову в начале его карьеры.

— Захожу в комнату, где были Якушев, Харламов, потому что дружил с ними. Туда же заходит главный тренер сборной СССР Борис Павлович Кулагин, который со мной уже год не разговаривал. В этом конфликте был виноват я.

— Каким образом?

— Я писал материал в один из общеполитических журналов о первой тройке — Михайлов — Петров — Харламов. Написал в материале красивую фразу о том, что Тарасов увидел, что Александров по возрасту и по духу не партнер Михайлова и Петрова, а Харламову было достаточно одной игры. И Кулагина не упомянул в этом контексте. А на самом деле Тарасов отослал Харламова вместе с Сашей Гусевым в Чебаркуль, и только благодаря настойчивым попыткам Бориса Павловича вернуть обоих они снова оказались в ЦСКА. Это благодаря Кулагину люди увидели раннего Харламова, который прибавлял от матча к матчу, как и Гусев.

Когда Харламов выпускался из армейской школы, Тарасов негодовал по поводу работы тренеров. Он сказал: «Кого вы нам даете? Таких коньков-горбунков, как Харламов?! Да на какой хрен они нам нужны?». И потом отправил его в Чебаркуль. Можете представить себе обиду Кулагина, когда он прочитал материал о возвращении и не увидел своей фамилии?! Возвращение Харламова было приписано целиком Тарасову. Кулагин даже сказал Евгению Михайловичу Рубину: «Ну что же твой ученик, мы были в таких отношениях, но, если он не знает и не помнит, мог бы и уточнить».

— Почему же вы так написали?

— Что называется, бес попутал. Это был непростительный момент в моей журналистской карьере. Может быть, подумал, что Кулагин не придаст этому значение, — а он придал, и большое. Год со мной не разговаривал!

Полное интервью Леонида Трахтенберга «СЭ» здесь