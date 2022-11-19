Арбитр, на которого напал хоккеист-любитель, находится в состоянии средней тяжести

Судья Федерации хоккея Москвы Максим Земсков, на которого совершил нападение игрок любительской лиги «Трудовые резервы», нанеся ему удар клюшкой и коньком, находится в состоянии средней тяжести: у него зафиксирован ушиб шеи.

Ранее сообщение о переломе у арбитра ребер и черепно-мозговых травмах не подтвердились.

Защитник ХК «Леопарды» Николай Ризин, выступающий в лиге «Трудовые резервы», по информации «СЭ», будет дисквалифицирован пожизненно за нападение на арбитра.