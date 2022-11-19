Хоккеист ударил судью клюшкой по голове в матче любительской лиги

Во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE на «Чкалов Арене» хоккеист напал на арбитра.

Судья удалил игрока на 2 минуты, но тот, вместо того, чтобы ехать на скамейку штрафников, подъехал к арбитру и ударил его клюшкой по голове. Когда рефери упал на лед, то хоккеист нанес ему еще удар ногой.

Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно.