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Сегодня, 17:05

Хоккеист ударил судью клюшкой по голове в матче любительской лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Инцидент с судьей в матче любительских команд.
Инцидент с судьей в матче любительских команд.
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Во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE на «Чкалов Арене» хоккеист напал на арбитра.

Судья удалил игрока на 2 минуты, но тот, вместо того, чтобы ехать на скамейку штрафников, подъехал к арбитру и ударил его клюшкой по голове. Когда рефери упал на лед, то хоккеист нанес ему еще удар ногой.

Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно.

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