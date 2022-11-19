Хоккеист ударил судью клюшкой по голове в матче любительской лиги
Во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» между московскими командами «Леопарды» и НС REVOL ICE на «Чкалов Арене» хоккеист напал на арбитра.
Судья удалил игрока на 2 минуты, но тот, вместо того, чтобы ехать на скамейку штрафников, подъехал к арбитру и ударил его клюшкой по голове. Когда рефери упал на лед, то хоккеист нанес ему еще удар ногой.
Команды доиграли второй период, а затем было принято решение прекратить матч досрочно.
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