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Сегодня, 14:31

Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила хоккеиста Ризина за избиение арбитра

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) сообщил о бессрочном отстранении игрока любительской команды «Леопарды» Николая Ризина за избиение арбитра.

«По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — говорится в заявлении.

Также ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой организации.

В середине второго периода матча дивизиона «Антарес» между командами «Леопарды» и Revol Ice защитник хозяев Ризин, недовольный решением арбитра, нанес ему удар наотмашь клюшкой и несколько ударов коньком, в результате чего у судьи зафиксированы ушибы шеи.

Эпизод с&nbsp;дракой. Игрок ударил судью клюшкой по голове и избил ногами. Ужасный эпизод в любительском хоккее

Источник: https://tass.ru/sport/16386151
Хоккей
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