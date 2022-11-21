Федерация хоккея Москвы бессрочно отстранила хоккеиста Ризина за избиение арбитра

Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) сообщил о бессрочном отстранении игрока любительской команды «Леопарды» Николая Ризина за избиение арбитра.

«По итогам заседания принято решение бессрочно отстранить Николая Ризина от всех соревнований, проводимых Федерацией хоккея Москвы», — говорится в заявлении.

Также ФХМ обратится в Федерацию хоккея России с ходатайством об отстранении данного игрока от всех хоккейных турниров под эгидой организации.

В середине второго периода матча дивизиона «Антарес» между командами «Леопарды» и Revol Ice защитник хозяев Ризин, недовольный решением арбитра, нанес ему удар наотмашь клюшкой и несколько ударов коньком, в результате чего у судьи зафиксированы ушибы шеи.