Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 20:06

Избивший судью игрок-любитель будет дисквалифицирован пожизненно

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник ХК «Леопарды» Николай Ризин, выступающий в лиге «Трудовые резервы», по информации «СЭ», будет дисквалифицирован пожизненно за нападение на арбитра.

В середине второго периода матча дивизиона «Антарес» между командами «Леопарды» и Revol Ice защитник хозяев Ризин, недовольный решением арбитра, нанес ему удар наотмашь клюшкой и несколько ударов коньком, в результате чего у судьи зафиксированы черепно-мозговые травмы и перелом ребер.

Ранее президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с избиением главного арбитра хоккеистом во время матча московской хоккейной лиги.

Инцидент с&nbsp;судьей в&nbsp;матче любительских команд. Хоккеист ударил судью клюшкой по голове в матче любительской лиги

0
Читайте также
Сорокин ответил на вопрос о том, что Катар потратил в 17 раз больше России на проведение ЧМ
Криштиану Роналду назвал фаворитов чемпионата мира-2022
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация хоккея Москвы разберется в инциденте с избитым судьей
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости