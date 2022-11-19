Избивший судью игрок-любитель будет дисквалифицирован пожизненно

Защитник ХК «Леопарды» Николай Ризин, выступающий в лиге «Трудовые резервы», по информации «СЭ», будет дисквалифицирован пожизненно за нападение на арбитра.

В середине второго периода матча дивизиона «Антарес» между командами «Леопарды» и Revol Ice защитник хозяев Ризин, недовольный решением арбитра, нанес ему удар наотмашь клюшкой и несколько ударов коньком, в результате чего у судьи зафиксированы черепно-мозговые травмы и перелом ребер.

Ранее президент федерации хоккея Москвы Андрей Николишин в комментарии для «СЭ» отреагировал на ситуацию с избиением главного арбитра хоккеистом во время матча московской хоккейной лиги.