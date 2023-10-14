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Сегодня, 09:30

Вратарь Самонов: «Бобровский очень много разминается перед матчами»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» ответил на вопросы об игре с Сергеем Бобровским в составе сборной России на чемпионате мира-2021.

— Как вы отреагировали на приезд Сергея Бобровского перед четвертьфиналом?

— Я был рад, что какое-то время смогу потренироваться и побыть в раздевалке с таким человеком. Понимал, что он прилетел не просто тренироваться. Логично, что он должен играть. С пониманием отнесся к тому, что он будет основным вратарем.

— Но он мог сыграть в полуфинале.

— Это не мое решение. Так видели ситуацию тренеры. Они, уверен, разговаривали с Сергеем и понимали, в каком он состоянии.

— Успели посмотреть какие-то фишки у Бобровского?

— Детально посмотрел на его разминку перед матчем. Он очень много разминается.

— Кто-то говорит, что он разминается чрезмерно много.

— Может быть, это в нашем понимании чрезмерно. А если бы мы играли в НХЛ, то относились бы по-другому.

Александр Самонов на&nbsp;ЧМ-2021. «Мы проиграли Канаде не разгромно. Там люди из первых-вторых звеньев НХЛ». Самонов — о ЧМ, ОИ и карьере в КХЛ

Сергей Бобровский
Сборная России по хоккею
Александр Самонов
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