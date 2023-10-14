Вратарь Самонов: «Бобровский очень много разминается перед матчами»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов в интервью «СЭ» ответил на вопросы об игре с Сергеем Бобровским в составе сборной России на чемпионате мира-2021.

— Как вы отреагировали на приезд Сергея Бобровского перед четвертьфиналом?

— Я был рад, что какое-то время смогу потренироваться и побыть в раздевалке с таким человеком. Понимал, что он прилетел не просто тренироваться. Логично, что он должен играть. С пониманием отнесся к тому, что он будет основным вратарем.

— Но он мог сыграть в полуфинале.

— Это не мое решение. Так видели ситуацию тренеры. Они, уверен, разговаривали с Сергеем и понимали, в каком он состоянии.

— Успели посмотреть какие-то фишки у Бобровского?

— Детально посмотрел на его разминку перед матчем. Он очень много разминается.

— Кто-то говорит, что он разминается чрезмерно много.

— Может быть, это в нашем понимании чрезмерно. А если бы мы играли в НХЛ, то относились бы по-другому.