Друг России или вассал НХЛ? Реформатор или чиновник из эпохи застоя? Каким мы запомним Рене Фазеля

25 сентября на полугодовом конгрессе ИИХФ у Международной федерации хоккея впервые за 27 лет сменится президент.

Не боялся отстаивать интересы России

Уход Фазеля со своего поста встречаю с неизбежной грустью. Дело тут не только в личных впечатлениях за много лет общения в разных ситуациях. На редкость открытый для европейского функционера, никогда не отказывавший в комментарии и не уходивший от неудобных вопросов, маленький и хитрый швейцарец был большой фигурой в мировом хоккее. И готов остаться ей в будущем, если, как утверждают знающие люди, все-таки получит представительские и консультативные функции в КХЛ. Это будет сильный ход для лиги. Особенно в то время, когда во всех сферах сотрудничество России и Запада по понятным причинам проходит с большими сложностями.

Человек, который сумел усидеть на одном месте на протяжении без перерыва 27 лет, не может быть второстепенным персонажем. Столь длительный срок пребывания на важной должности, даже не погружаясь в отдельные детали из прошлого, сам по себе вызывает уважение. Президент ИИХФ — не наследный пост по праву рождения. Глава Международной федерации должен подтверждать свои полномочия раз в четыре года по итогам выборного процесса. Рене Фазеля как минимум стоит ценить за его умение договариваться и сохранять баланс интересов. Именно этим он запомнится мне за долгие годы работы во главе ИИХФ.

Оценить однозначно наследие, которое оставляет швейцарец своему будущему преемнику, непросто. Почти за три десятилетия работы Фазель неизбежно должен был принимать как важные, так и почти бесполезные решения. Применительно к России можно сказать, что она теряет важного лоббиста своих интересов. Одно время швейцарец параллельно входил в руководящий состав МОК и приложил большие усилия для того, чтобы Олимпиада-2014 и чемпионат мира-2018 по футболу состоялись в нашей стране. Два самых крупных турнира в новейшей истории прошли в период, когда Россия подверглась ожесточенному политическому и санкционному давлению со стороны Запада. Именно президент ИИХФ сделал все, чтобы крестовый поход ВАДА против российского спорта всерьез не затронул хоккей. Только в 2023-м году Россия примет два крупных соревнования — молодежный и взрослый чемпионаты мира. Не случайно, что Фазель вхож на самый верх к самому Владимиру Путину. В списке потенциальных преемников швейцарца сложно найти человека, готового также охотно помогать российской стороне. Старина Рене до последнего пытался сохранить белорусскую часть последнего чемпионат мира, встречался с Александром Лукашенко и не боялся попасть под огонь критики со стороны западных СМИ. Непопулярный и очень смелый ход по нынешним временам.

Очевидные заслуги

Если говорить о более глобальных вещах, то швейцарец еще во второй половине 1990-х добился двух мощных преобразований. ИИХФ отменила правило «красной линии» в международных турнирах, подтолкнув к этому все ведущие лиги мира, и договорилась с НХЛ об участии на Олимпиадах сильнейших игроков. Эти два шага оказали огромное влияние на развитие хоккея на долгие годы вперед.

Фазель — не сказочный волшебник с замашками альтруиста. Скорее тянет на героя своего времени. Он тоже попадал в скандалы. Компанию «Инфронт», которая была маркетинговым ИИХФ, возглавлял его друг детства. Швейцарские журналисты в 2009-м году привели сведения о том, что Фазель якобы получал деньги за лоббирование интересов своего старинного приятеля. Однако детальное расследование не подтвердило первоначальную версию об откатах. Помогал, как выяснилось, президент ИИХФ исключительно по доброте душевной. Позднее ходили слухи и том, что функционер с особым рвением играл в спортивных делах на стороне России. Совсем не бесплатно. Никак доказательств, заслуживающих внимания, представлено не было, поэтому кидаться голословными обвинениями — сплошная демагогия. Швейцарец, вероятно, не тянет на кристального идеалиста, но пока нет реальных подтверждений нечистых на руку поступков с его стороны, то поднимать вопрос бессмысленно. Либо он вел себя так искусно, что к нему никто не может подкопаться, либо действительно большой профессионал своего дела. Пусть каждый решает сам для себя, как оценивать деятельность функционера с учетом обстоятельств.

Швейцарское политбюро

ИИХФ при Фазеле оставалась замшелой структурой, чем-то напоминавшей советское политбюро на закате советской эпохи. Самые прогрессивные шаги были сделаны еще в 1990-е. Потом начался застой. Логичная картина для любой отрасли, где долгое время не происходит обновления. Но разве это уникальная ситуация, никогда и нигде не встречающаяся раньше? Конечно, нет. Чиновники одинаковы по своей сути в независимости от места проживания.

Ожидать, что Международная федерация была способна возглавить борьбу против расширения влияния НХЛ — святая наивность. Швейцарец — прирожденный дипломат. Но никак не вождь, способный увлечь кого-то на рисковую авантюру. Мне странно читать мнения некоторых коллег о том, что Фазель не смог объединить европейский хоккей. В своей роли он логично отстаивает интересы тех, у кого есть авторитет, деньги и полномочия. Европейские федерации не избалованы сильными менеджерами и большими финансовыми возможностями. Этот вид спорта в Старом свете остается локальным с весьма ограниченным рынком. Наверное, ИИХФ могла бы вести себя более активно, но если огромную роль в мировом хоккее по-прежнему играют североамериканцы, то как ограничить их влияние? У меня нет даже предположения на этот счет. В большой политике роль Европы, несмотря на отдельные усилия Германии, Франции и Великобритании, второстепенна по сравнению с активной позицией США. Это данность. По большому счету никто кроме Александра Медведева не пытался активно вмешаться в передел сферы влияния в хоккейном мире. Его попытка была встречена остальными предельно холодно. Не только Фазелем, призывавшим Медведева действовать «тихо-тихо», но и европейскими коллегами. Им непредсказуемый русский медведь, способный сломать все, казался опасным. Швейцарец сопротивлялся продвижению КХЛ на Запад, что автоматически не делает его плохим парнем. Он лишь хотел сохранить баланс и хоть как-то сохранить местную самобытность. Не вижу в этом ничего криминального. Также, как и а схеме проведения чемпионата мира, учитывавшей интересы небольших хоккейных держав. Возможно, его попытка найти баланс, устраивающий всех, оказалась не самой эффективной и пришло время уходить. Пусть его преемник для начала сделает что-нибудь лучше, чтобы победить в сравнении с предшественником.