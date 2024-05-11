Белоруссия сыграет с «Россией 25» в матче «Большого тура Сборной» 11 мая

Сборная Белоруссии сыграет с «Россией 25» в заключительном матче «Большого тура Сборной» в субботу, 11 мая. Игра состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске (Белоруссия). Начало — в 17.10 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Белоруссия — Россия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию матча покажет телеканал «Матч Страна» и сайт matchtv.ru. Также следить за встречей можно на официальном YouTube-канале ФХР.

В Белоруссии смотреть матч можно на телеканале «Беларусь 5».

«Большой тур Сборной» стартовал 2 мая и завершится 11 мая. В турне участвовали сборные России, Белоруссии и Казахстана.

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