Евгений Малкин: "Именно 1000 очков - гроссмейстерское число в НХЛ"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" отметил, что приближение 1000-го очка в НХЛ давило на него. По его словам, хоккеисты ждут именно этой отметки.

– Какой юбилей вам до сих пор давался так же сложно, как этот?

– Честно, даже не припомню. 100, 200, даже 500 очков проходили мимо менее заметно. В НХЛ именно тысяча считается гроссмейстерским числом, потом 1500… Вот это ценится.

Даже Кросби, когда сейчас набрал 1200 очков, мы просто поздравили в раздевалке, и об этом не было так уж много разговоров. А когда он тысячу набрал, зрители ждали этого момента. И, помню, у него тоже две или три игры не получалось набрать последнее очко. Когда забил – его и поздравили по-настоящему, и клюшку золотую вручили. Это – событие, его сильно ждешь. И это давит, конечно.

– Родители приехали к вам специально под тысячу, или они здесь уже давно?

– Совпало! Они всегда в середине марта ближе к плей-офф приезжают. А тут и я затянул с этой тысячей. Конечно, хотелось, чтобы они в этот момент были здесь, рядом, на арене. Потому что это не только мой праздник, а наш общий, семейный.

Процедура в таких случаях стандартная. Семья приглашается на лед, жене и маме дарят цветы. Поздравление, золотая клюшка с гравировкой фамилии и количества твоих голов и передач. У Кросби видел ее буквально пять секунд, но тщательно не разглядывал. У Овечкина, помню, тоже жена на площадку выходила, родители... (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Евгения Малкина