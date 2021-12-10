Главный ветеран НХЛ избил российского нападающего: кровь залила ему лицо!

Яков Тренин пострадал в драке, но вернулся на лед и забил важный гол.

44-летний Здено Хара в очередной раз напомнил всем, что лучше его не выводить из себя. Яков Тренин жестко сыграл у борта против защитника «Айлендерс» Себастиана Ахо и мгновенно поплатился за это. Словак отомстил за своего одноклубника, разбив российскому нападающему лицо. Интересно, что это второй раунд противостояния Хара-Тренин. В январе 2020 года они дрались между собой и тогда еще защитник «Бостона» пусть не так ярко, но тоже одержал победу. Сегодня Хара смотрелся гораздо предпочтительней своего оппонента и не оставил Якову никаких шансов.

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Тем не менее, Тренин трансформировал негативную энергию в нужное русло и помог «Нэшвиллу» спасти матч. За семь с половиной минут до конца третьего периода «Предаторз» проигрывали «Айлендерс» со счетом 2:3, но российский форвард здорово сыграл на пятаке и огорчил Семенова Варламова. В текущем сезоне у Тренина 7 (4+3) очков в 26 матчах. Яков не славится результативностью в НХЛ, но очень полезен в плане черновой работы и силового аспекта. Жаль только, что для максимального эффекта Тренину не удалось оформить хет-трик Горди Хоу.

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Всего 12 секунд не хватило «Айлендерс», чтобы зацепиться хотя бы за овертайм. Эли Толванен забросил четвертую шайбу в этом чемпионате и не позволил «островитянам» одержать вторую победу подряд. Еще совсем недавно болельщики команды из Нью-Йорка радовались прерванной серии из 11 поражений, но такими темпами может начаться новая. Пока «Айлендерс» — главное разочарование сезона.

Обескровленный «Сент-Луис»

А вот «блюзмены», несмотря на внушительный лазарет и обширный список ковид-протокола, продолжают набирать очки. У команды настолько печальная кадровая ситуация, что даже первый и второй голкиперы находятся в списке отсутствующих. Сегодня место в воротах «Сент-Луиса» занял Чарли Линдгрен, на счету которого всего 25 матчей в лиге. Работы у 27 летнего американца хватало, но он достойно с ней справился, а его команда уверенно обыграла «Детройт». Отличился и австралийский форвард Уокер: в первом матче сезона он оформил хет-трик!

Уже по традиции весомый вклад в общий результат «Сент-Луиса» внесли россияне. Иван Барбашев набрал очки уже в третьей игре подряд и отметился в них 4 (1+3) баллами. Сегодня на счету российского нападающего заброшенная шайба, которая стала для него девятой в текущем чемпионате. Поучаствовал в голевой атаке и Павел Бучневич, который в матче против «Детройта» набрал 2 очка. «Блюз» в очередной раз показали характер и одержали четвертую победу в последних шести матчах. После возвращения всех игроков основы дела у команды должны пойти гораздо лучше.