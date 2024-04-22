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Руа ставит в плей-офф на Варламова? Когда-то легенда приходил к Семену на суд и поддержал в тяжелой ситуации

Варламов отразил 23 броска из 25 в первом матче плей-офф с «Каролиной»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
Давняя история двух вратарей. Святой Патрик снова тренер Варли.

В первый момент был сильно удивлен, обнаружив, что главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа предпочел в первом матче серии с «Каролиной» голкипера-ветерана Семена Варламова, которому 27 апреля исполняется 36 лет, основному вратарю и недавнему претенденту на «Везину» Илье Сорокину.

А потом кое-что вспомнил.

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За год до Олимпиады в Сочи Варли, обмененный из «Вашингтона» в «Колорадо», был основным вратарем «Эвеланш» и находился в полном порядке. Но тут случилась большая неприятность — бывшая подруга обвинила его в домашнем насилии. Надо понимать, как трепетно к таким вещам относятся в Америке. Но при этом всегда стараются разобраться — понимая, сколько женщин на этой теме пытаются спекулировать.

И, в отличие от последующей истории с Вячеславом Войновым (у которого, по иронии судьбы, фамилия подруги была Варламова), Семен выиграл суд в одну калитку. Очень приличную — 126 тысяч долларов — сумму судебных издержек было предписано выплатить ей. Варламов продолжил карьеру в НХЛ, которая на сегодня длится уже 15 лет — и пусть «Везина Трофи» он не выигрывал, но финалистом в этой номинации был. И полуфиналистом Кубка Стэнли — тоже. Да и сам факт 15 вратарских сезонов в НХЛ дорогого стоит.

Думаю, не последнюю роль в продолжении его карьеры в НХЛ в столь неприятной ситуации сыграла публичная поддержка руководства «Колорадо» и лично Патрика Руа. Тот не просто сказал хорошие слова о нем в прессе, а пришел в суд!

В 2019 году мы сделали с Семеном второе наше большое интервью (детали первого расскажу в другом посте), и я спросил о той ситуации.

Семен Варламов. «Переиграть бы Ванкувер и Сочи». Большое интервью Семена Варламова — о «Вашингтоне», Овечкине и Олимпиадах

— Всем уже все давно простил — и забыл об этой истории, — ответил Варламов. — Просто сделал выводы и, как говорят в Америке, moved on. Двинулся дальше. Скажу лишь, что эта история меня многому научила и еще больше, чем прежде, закалила. Я вышел из нее намного сильнее характером, чем был до того. Она преподала мне большой урок.

— В той ситуации вас поддержал «Эвеланш», а его тогдашний главный тренер Патрик Руа и вовсе выступил за вас в суде. Не все в столь сложной ситуации так поступают.

— Естественно, никогда не забуду того, что сделал для меня тогда Руа, и он это прекрасно знает. Очень благодарен и ему, и генеральному менеджеру Джо Сакику за то, что эти люди в той ситуации выступили на моей стороне и не переставали меня поддерживать.

Патрик Руа (в центре) в окружении игроков «Айлендерс».
Фото USA Today Sports

— Что спустя годы можете сказать о Руа? О нем далеко не все однозначно хорошего мнения. Многие считают, например, человеком настроения.

— Патрик был лидером. Когда он пришел — встряхнул команду, и мы показали лучший сезон «Колорадо» за много лет. Его уважала вся команда — и как тренера, и как личность, и как великого игрока, легенду. Мы многому у него научились, и я в частности. Когда он покинул команду, подписав перед этим новый контракт, — для нас эта ситуация была совершенно непонятной.

— Вы это с ним потом как-то обсуждали?

— Нет, после его ухода из команды мы с ним больше не созванивались.

Как же занятно поворачивается жизнь — годы спустя Руа возглавил команду, в которой вторым вратарем был и остается Варли. Он прекрасно провел концовку сезона — и при всей мощнейшей репутации Сорокина в лиге Патрик доверил именно Семену стартовать в плей-офф.

Это явно не только хоккейная, но и человеческая история. Посмотрим, сработает ли она.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Каролина» — «Айлендерс» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Кузнецов — 1 (бол., Нечас, Шей), 1:35 — 1:0. Маклин — 1 (Ли, Романов), 8:20 — 1:1. Ноесен — 1 (Шей, Кузнецов), 43:44 — 2:1. Нечас — 1 (п.в., Пеши, Друри), 58:28 — 3:1.
Вратари: Андерсен — Варламов (57:53 — 58:28).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (7+6+13) — 35 (8+13+14).
Наши: Кузнецов (12.07/2/+1), Орлов (17.45/2/0), Свечников (15.17/6/0) — Романов (20.41/0/+1).
21 апреля. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 1-0.

Илья Сорокин
Семен Варламов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Патрик Руа
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 0
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
1. Даллас - Вегас
0 - 0
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 0
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
1 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
1 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 0
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
0 - 0
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
1 - 0
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
1. Каролина - Айлендерс
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 82 145
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 83 142
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 82 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 83 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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